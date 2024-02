CarMax-Anleger wird’s freuen!

Der Aktienkurs von Carmax hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,42 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 9,59 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -9,6 Prozent, wobei Carmax aktuell 10,02 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion hauptsächlich von negativen Themen geprägt war. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carmax liegt mit einem Wert von 23,74 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was die Aktie als preisgünstig erscheinen lässt. Daher erhält sie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Carmax in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.