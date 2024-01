CarMax-Anleger sollten sich noch gedulden!

Carmax: Aktienanalyse und Bewertung

Die Aktie von Carmax wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 23,04 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 37,38 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist. Daher erhält sie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Carmax in diesem Punkt eine positive Bewertung.

Was die Dividende betrifft, schüttet Carmax eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,38 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,38 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Die Analystenmeinungen zu Carmax sind gemischt, mit 2 positiven, 3 neutralen und 2 negativen Einschätzungen aus den letzten zwölf Monaten. Dies entspricht im Schnitt einer "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 63,43 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 72,58 USD eine mögliche negative Entwicklung um -12,61 % bedeutet. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Insgesamt zeigt sich also, dass Carmax aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, eine positive Entwicklung im Sentiment aufweist, jedoch in Bezug auf die Dividende und die Analystenmeinungen gemischte Signale sendet. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.