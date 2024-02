CarMax Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die technische Analyse der Aktie von Carmax zeigt, dass der aktuelle Kurs von 74,33 USD nur geringfügig um -0,04 Prozent unter dem GD200 (74,36 USD) liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 72,13 USD, was einer positiven Abweichung von +3,05 Prozent entspricht. Somit wird auch hier ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs festgestellt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass sich die Stimmung rund um Carmax in den letzten Wochen kaum verändert hat. Demnach wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Allerdings wurde eine gesteigerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dessen erhält Carmax eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke.

Im Branchenvergleich weist die Aktie von Carmax eine Rendite von 0,42 Prozent im letzten Jahr auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 9,59 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur jährlichen Rendite der Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt Carmax mit 10,02 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Carmax ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,74 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit als "günstig" angesehen werden kann. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien.