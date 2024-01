CarMax Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie sind wichtige Maßstäbe, um das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Bei Carmax haben wir uns daher genauer angesehen, wie die Stimmung und der Buzz um die Aktie stehen.

Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für die langfristige Stimmungslage der Aktie von Carmax die Note "Gut".

Auch aus fundamentaler Sicht ist die Aktie interessant. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 23,42 und liegt damit 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Carmax aktuell bei 73,19 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der Aktienkurs selbst liegt bei 76,74 USD, was einem Abstand von +4,85 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich eine Differenz von +14,5 Prozent, was ein "Gut"-Signal für die Carmax-Aktie darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse daher eine Bewertung von "Gut".

Abschließend betrachten wir die Dividende. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Carmax aktuell 0, was eine negative Differenz von -3,38 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" bedeutet. Daher erhält Carmax für diese Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Carmax eine positive Langfristbewertung, sowohl in Bezug auf die Stimmungslage, die fundamentale Bewertung, als auch die technische Analyse.