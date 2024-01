CarMax Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Analyse von Stimmung und Diskussionen ergibt ein positives Bild für die Carmax-Aktie. Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, und das Unternehmen hat zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Die Analysten bewerten die Carmax-Aktie derzeit als "Neutral". Diese Bewertung basiert auf 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotenzial von -13,11 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Carmax eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In puncto Fundamentalanalyse weist die Carmax-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,42 auf, was 36 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer positiven Einschätzung aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine neutrale Einstufung für die Carmax-Aktie. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Insgesamt kann die Gesamteinschätzung für die Carmax-Aktie als "Neutral" bewertet werden, basierend auf den verschiedenen Analyseergebnissen.