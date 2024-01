CarMax Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Aktienkurs von Carmax hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,31 Prozent erzielt, was jedoch 8,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 10,57 Prozent liegt. Im Bereich "Spezialität Einzelhandel" beträgt die mittlere jährliche Rendite -3,97 Prozent, und Carmax liegt aktuell 6,28 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Carmax-Aktie bei 73,01 USD liegt und somit 0,77 Prozent unter dem GD200 (73,58 USD) liegt, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 68,14 USD, was einem Kursabstand von +7,15 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Carmax-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Carmax mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent eine Unterperformance von 3,38 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3 Prozent auf, was das Unternehmen als unrentables Investment kennzeichnet und von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird.

Die Diskussionen auf Social-Media-Plattformen spiegeln negative Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu insgesamt acht "Schlecht"-Signalen führt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie von Carmax bezüglich der Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet wird.