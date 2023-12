CarMax Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies ist ein wichtiger Indikator für Anleger, da überkaufte Titel kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen könnten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen. Für Carmax wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 30,42 Punkten, was darauf hindeutet, dass Carmax weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt bei 31,84, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Carmax-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend negative Meinungen zu Carmax veröffentlicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Studien, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Carmax weist hier einen Wert von 23,42 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 37,1, und daher als unterbewertet eingestuft wird. Auf dieser Grundlage wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Carmax festgestellt werden. Dies wird als "Gut" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war höher, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Carmax also für diese Stufe ein "Gut".