CarMax Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Carmax 2 Mal ein gutes Rating, 3 Mal ein neutrales Rating und 2 Mal ein schlechtes Rating vergeben. Langfristig betrachtet, erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus ein neutrales Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Carmax vor, jedoch beschäftigen sich die Analysten mit dem aktuellen Kurs von 74,79 USD. Basierend darauf erwarten sie eine negative Entwicklung von -15,19 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 63,43 USD. Diese Entwicklung wird als schlecht eingeschätzt und führt somit insgesamt zu einer neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 74,27 USD für den Schlusskurs der Carmax-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 74,79 USD, was einer Differenz von +0,7 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie charttechnisch neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 71,45 USD liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was eine Differenz von +4,67 Prozent ausmacht, und somit erhält die Carmax-Aktie auch hierfür eine neutrale Bewertung.

Aktuell kann man bei einer Investition in die Aktie von Carmax eine Dividendenrendite von 0 % erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Spezialität Einzelhandels einen geringeren Ertrag von 3,44 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Carmax hat sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, weshalb die Aktie positiv bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Carmax daher auf dieser Ebene eine gute Bewertung.