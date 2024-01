CarMax Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Autohändlerfirma Carmax hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine Bewertung von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,4 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dies als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für Carmax 2-mal die Einschätzung "Gut", 3-mal die Einschätzung "Neutral" und 2-mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Die Analysten erwarten zudem eine Entwicklung von -8,89 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 63,43 USD, was insgesamt als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Carmax als überkauft eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Carmax-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.