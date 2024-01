CarMax Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Aktienkurs von Carmax hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,64 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" im Durchschnitt um -4,66 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Carmax im Branchenvergleich um +12,3 Prozent outperformed hat. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnete eine mittlere Rendite von 10,48 Prozent im letzten Jahr, wobei Carmax um 2,84 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Carmax ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 23,04, was unter dem Branchendurchschnitt von 37,38 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Carmax-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 81, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 43,9, was im Gegensatz zum 7-Tage-RSI darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating nach RSI-Bewertung für Carmax.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.