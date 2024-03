CarMax Aktie: Wer hätte das gedacht?

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine überwiegend negative Stimmungslage unter den Anlegern. Die Diskussion war an sechs Tagen von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Carmax. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht".

Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Genauer gesagt gab es 8 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führte. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Carmax-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 74,6 USD. Der letzte Schlusskurs von 80,12 USD weicht somit um +7,4 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (73,3 USD) liegt mit einem Abweichung von +9,3 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Carmax-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Der Blick auf das Sentiment und den Buzz zeigt, dass die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in diesem Punkt führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für Carmax hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

Im Branchenvergleich erzielte Carmax in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,89 Prozent. Dies stellt eine Outperformance von +13,31 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Spezialität Einzelhandel"-Branche dar. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Performance mit einer Überperformance von 20,54 Prozent über dem Durchschnittswert im positiven Bereich. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.