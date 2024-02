CarMax Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Carmax weist der RSI einen Wert von 45,19 auf, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 42,92 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf Dividendenausschüttungen weist Carmax im Vergleich zur Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,42 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Wert von 3,42 %. Diese niedrigere Rendite führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Carmax in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Es gab keine signifikante Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aktien haben weniger Aufmerksamkeit in den Diskussionen erhalten als normal, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In einer technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Carmax-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 74,39 USD. Der letzte Schlusskurs von 73,33 USD weicht um -1,42 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer ähnlichen "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Carmax-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.