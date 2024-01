CarMax Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) kann festgestellt werden, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Carmax-Aktie, liegt der Wert aktuell bei 42. Somit ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage, mit einem Wert von 32,94, ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating für die Carmax-Aktie.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Carmax bei 2,31 Prozent, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,48 Prozent aufweist, liegt Carmax mit 5,79 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Carmax liegt derzeit bei 73,28 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt, da der Aktienkurs selbst bei 76,2 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +3,98 Prozent aufgebaut hat. Im Gegensatz dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 67,27 USD angenommen, was für die Carmax-Aktie einer aktuellen Differenz von +13,27 Prozent und damit einem "Gut"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Bei einer Dividende von 0 % ist Carmax im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (3,37 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,37 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.