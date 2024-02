CarMax Aktie: War die Aufregung umsonst?

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Carmax diskutiert. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings ergaben tiefergehende Analysen, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Trotzdem führt das Anleger-Stimmungsbarometer zu einer insgesamt positiven Bewertung von "Gut" für Carmax.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein weniger erfreuliches Bild. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Carmax 3,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Spezialität Einzelhandel" von 3, Die Aktie wird daher als eher unrentables Investment eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht" von der Redaktion.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Carmax-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 74,11 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 72,75 USD liegt damit auf ähnlichem Niveau (Unterschied -1,84 Prozent), was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (70,11 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,77 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Demnach erhält die Carmax-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Abschließend beurteilt der Relative Strength-Index (RSI) die Dynamik des Carmax-Aktienkurses. Mit einem RSI von 30,89 und einem RSI25 von 60,51 wird die Aktie in beiden Fällen als "Neutral" eingestuft, was zu einem Gesamtbild führt, das ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.