CarMax Aktie: Wann tut sich was?

Die technische Analyse der Carmax-Aktie ergibt eine Abweichung von -5,04 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 74,37 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 72,43 USD ergibt sich eine Abweichung von -2,5 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Fundamental betrachtet hat Carmax ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" mit einem durchschnittlichen KGV von 35 als unterbewertet erscheint. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Carmax zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI auf beiden Basiswerten. Insgesamt erhält das Carmax-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.