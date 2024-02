CarMax Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die technische Analyse der Carmax-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 74,27 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 74,79 USD, was einem Unterschied von +0,7 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 71,45 USD wird analysiert, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt die Carmax-Aktie in den letzten 12 Monaten 2 positive Bewertungen, 3 neutrale und 2 negative Bewertungen. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus neutral bewertet. Für den aktuellen Kurs von 74,79 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -15,19 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 63,43 USD führt und somit als schlechte Einschätzung betrachtet wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" konnte die Carmax-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,42 Prozent erzielen, was 9,1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Spezialität Einzelhandel" konnte die Aktie ebenfalls eine Überperformance von 9,24 Prozent verzeichnen, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Jedoch zeigt sich bei der Dividendenrendite ein negatives Bild, da aktuelle Investoren bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,44 Prozentpunkten einen geringeren Ertrag erzielen. Aus diesem Grund wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als schlecht bewertet.