CarMax Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Anlegerstimmung zu Carmax ist laut einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab insgesamt ein positives und 11 negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren dagegen größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Carmax daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Carmax bei 76,74 USD liegt, was einer Entfernung von +4,85 Prozent vom GD200 (73,19 USD) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50 liegt bei 67,02 USD, was einem Abstand von +14,5 Prozent entspricht, was wiederum als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Carmax-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Carmax eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,37 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,37 %. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht".

Die Bewertung durch institutionelle Analysten ergibt insgesamt eine "Neutral"-Stufe für Carmax. In den letzten 12 Monaten haben Analysten 2 mal die Einschätzung "Gut", 3 mal "Neutral" und 2 mal "Schlecht" vergeben. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -17,35 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 63,43 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird.

Insgesamt erhält Carmax von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating, während die Dividendenrendite und die Analysteneinschätzung zu einer "Schlecht"-Einstufung führen. Die technische Analyse hingegen deutet auf ein "Gut"-Signal hin, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.