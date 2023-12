CarMax Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Dividende: Carmax schüttet aktuell eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,6 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,6 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zum Durchschnitt.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild bei Carmax. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit in den Diskussionen über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Carmax daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Anleger: Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine zunehmende Anzahl von negativen Meinungen über Carmax hin. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Schlecht" ein. Es wurden auch sieben Handelssignale ermittelt, von denen 5 als "Gut" und 2 als "Schlecht" eingestuft wurden. Insgesamt wird die Aktie von Carmax daher als "Gut" eingestuft. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carmax liegt bei 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36,63 niedriger ist. Dies führt zu einer Unterbewertung und einer "Gut"-Bewertung aus fundamentaler Sicht.