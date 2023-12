CarMax Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Carmax-Aktie zeigt eine Überverkaufssituation, da der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 29 aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI über 25 Tage bei 44,28, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Carmax.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carmax einen Wert von 23 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36,63 einen unterbewerteten Zustand darstellt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Carmax festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Carmax daher für diesen Aspekt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Carmax im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.