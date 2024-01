CarMax Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich des Unternehmens Carmax ist in den sozialen Medien überwiegend negativ. In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Themen rund um den Wert diskutiert, was zu dem Befund führt, das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen. Darüber hinaus wurden insgesamt acht Handelssignale ermittelt, die alle auf eine negative Einschätzung hindeuten. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Aktie von Carmax bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist.

Auf langfristiger Basis stuften 18 Analysten die Aktie von Carmax als "Neutral" ein, wobei 2 Bewertungen als "Gut" und 2 als "Schlecht" eingestuft wurden. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 63,43 USD, was einer Erwartung von -13,12 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Carmax-Aktie mit einer Entfernung von -0,77 Prozent vom GD200 ein "Neutral"-Signal ergibt. Der GD50 liegt bei 68,14 USD und weist somit ein "Gut"-Signal auf. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Carmax festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion wurden als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Aktie von Carmax.