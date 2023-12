CarMax Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die technische Analyse der Carmax-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 72,74 USD liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs beträgt 76,64 USD, was einer Abweichung von +5,36 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 65,79 USD unter dem letzten Schlusskurs (+16,49 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Carmax-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln positive Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um die Carmax-Aktie. Insgesamt lassen sich neun Handelssignale erkennen, davon 6 Gut- und 3 Schlecht-Signale, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Die Anlegerstimmung wird somit als angemessen bewertet.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Carmax 9 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotential von -16,06 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. In Summe erhält Carmax eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Carmax daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre CarMax-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich CarMax jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen CarMax-Analyse.

CarMax: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...