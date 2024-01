CarMax Aktie: Der Knall ist da!

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Gespräche über das Unternehmen Carmax. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen einen Überhang an Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Es gab 9 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Carmax derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,42%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bezogen auf den Aktienkurs verzeichnete Carmax in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,64 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -7,45 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +15,08 Prozent für Carmax bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Carmax mit 10,2 Prozent über dem Durchschnittswert von -2,56 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 3 neutrale und 2 negative Einschätzungen für Carmax abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Carmax, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 63,43 USD, was einem potenziellen Rückgang von -8,27 Prozent entspricht. Daher erhält die Carmax-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.