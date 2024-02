CarMax Aktie: Keine Angst!

Der Aktienkurs von Carmax hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von -1,47 Prozent liegt Carmax mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,75 Prozent verzeichnete, liegt Carmax mit 6,28 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hat die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Carmax eine mittlere Diskussionsintensität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite von Carmax liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,42 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Analysten haben Carmax in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 positiven, 3 neutralen und 2 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Obwohl keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vorliegen, liegt das Kursziel für die Aktie im Mittel bei 63,43 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -10,18 Prozent bedeutet, und somit eine Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung als "Neutral" für die Aktie von Carmax.