CarMax Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Carmax haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen, wie unsere Analyse zeigt. In den sozialen Medien wurde eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher bewerten wir die Aktie als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Carmax-Aktie derzeit bei 27,62 liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, liegt bei 52,77 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamteinschätzung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Carmax mit einem Wert von 23,04 deutlich niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen in der Branche "Spezialität Einzelhandel" (37,55). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse.

Die Bewertungen von Analysten zeigen ein durchschnittliches "Neutral"-Rating für die Carmax-Aktie, basierend auf 7 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittlichen Kursziele deuten darauf hin, dass die Aktie um -13,05 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält Carmax von den Analysten ein "Neutral"-Rating, obwohl die fundamentale Analyse und der RSI auf eine positive Bewertung hindeuten.