CarMax Aktie: Interessante Aussichten?

Die Dividendenrendite von Carmax liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,44 Prozent in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Die langfristige Meinung von Analysten zu Carmax wird als "Neutral" eingestuft, basierend auf 2 positiven, 3 neutralen und 2 negativen Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 63,43 USD, was eine negative Performance von 22,43 Prozent impliziert. Basierend auf diesen Informationen wird die Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Carmax-Aktie zeigt, dass sie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der eine längerfristige Betrachtung bietet, zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Analyse der RSIs als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet Carmax eine Rendite von 13,89 Prozent, was mehr als 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite der Aktie ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt. Basierend auf dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.