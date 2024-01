CarMax Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Iwg":

Die Anleger-Stimmung bei Carmax ist laut einer Analyse der Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen wurden sowohl positive als auch negative Meinungen ausgewertet, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen die Diskussionen weder positiv noch negativ geprägt waren. Daher wird die Einschätzung des Titels insgesamt als "Schlecht" bewertet. Die Analyse ergab außerdem 8 negative und 0 positive Handelssignale aus den sozialen Medien, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität für Carmax hat deutlich abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der längerfristigen Betrachtung.

Bei einem Branchenvergleich des Aktienkurses hat Carmax im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,64 Prozent erzielt, was 10,35 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -7,86 Prozent, wobei Carmax aktuell 15,5 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentalen Analysen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carmax derzeit bei 23 liegt, was 39 Prozent weniger ist als der Durchschnittswert in der Branche. Im Bereich "Spezialität Einzelhandel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 37, wodurch der Titel als unterbewertet eingestuft wird und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet wird.