CarMax Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten ihre Einschätzungen für Carmax abgegeben. Dabei wurde der Titel zweimal als "Gut", dreimal als "Neutral" und zweimal als "Schlecht" bewertet. Langfristig wird die Aktie institutionell als "Neutral" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Carmax. Der aktuelle Kurs von 69,62 USD wurde von den Analysten bewertet, die eine erwartete Entwicklung von -8,89 Prozent prognostizieren und ein mittleres Kursziel von 63,43 USD festgelegt haben. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der institutionellen Analysten als "Neutral".

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Anlegerstimmung gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch die Intensität der Diskussionen, so wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit einer überwiegend negativen Diskussion an sieben Tagen und einer überwiegend positiven Diskussion an drei Tagen. Auch statistische Auswertungen zeigten einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite von Carmax beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,4 %. Basierend auf dieser Differenz wird auch die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.