CarMax Aktie: Finger Weg!

Die Stimmung für Carmax hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt verringerte Aktivität, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +3,06 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (74,43 USD) mit dem aktuellen Kurs (76,71 USD). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von +5,13 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 Bewertungen für die Carmax-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 2 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 63,43 USD, was ein Abwärtspotenzial von -17,31 Prozent bedeutet, und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,82, was unter dem Durchschnitt der Branche von 35 liegt. Dies führt zu einer Einschätzung als "günstig" auf der Basis fundamentaler Kriterien und einer "Gut"-Bewertung.