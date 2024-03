CarMax Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Carmax wird anhand des RSI der letzten 7 Tage sowie des RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 0,36 Punkten, was bedeutet, dass die Carmax-Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 neutral, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs, zeigt sich, dass Carmax mit einer Rendite von 13,89 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,02 Prozent aufweist, liegt Carmax mit 13,91 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Carmax als unterbewertet, da das KGV mit 25,43 insgesamt 29 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel" liegt, der 35,72 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Was die Dividende betrifft, so kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel ein geringerer Ertrag in Höhe von 3,45 Prozentpunkten erzielt werden. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Konzerns die Bewertung "Schlecht".