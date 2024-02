CarMax Aktie: Eine neue Chance!

Der Aktienkurs von Carmax hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 7,64 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Spezialität Einzelhandel"-Branche von -7,45 Prozent, liegt Carmax mit 15,08 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Carmax eingestellt waren. Es gab sieben positive, vier negative und drei unklare Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch vornehmlich neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Carmax daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Carmax von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Analysten bewerten die Aktie von Carmax langfristig als "Neutral". Von 18 Analysten stammen 2 positive, 3 neutrale und 2 negative Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 63,43 USD, was einer Erwartung von -12,86 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat verbessert hat. Daher wird dieser Punkt mit "Gut" bewertet. Zudem wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Carmax-Aktie somit ein "Gut"-Rating.