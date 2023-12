CarMax Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die langfristige Analysteneinschätzung für die Carmax-Aktie wird als "Neutral" eingestuft, basierend auf 3 positiven, 3 neutralen und 2 negativen Bewertungen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das aktuelle Kursziel der Analysten liegt bei 64,88 USD, was einer potenziellen Performance von -14,84 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 76,18 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, während die Redaktion das Gesamtrating als "Neutral" einstuft.

Die Dividende von Carmax liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,4 % für den Spezialität Einzelhandel niedriger ist und daher als "Schlecht" bewertet wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielte die Carmax-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,31 %, was 3,37 Prozentpunkte über dem Durchschnitt (-1,06 %) liegt. In der Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -6,52 %, wobei die Carmax-Aktie um 8,84 % über diesem Wert liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Carmax bei 76,18 USD, was +14,73 % über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 jedoch bei +4,46 %, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.