CarMax Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Aktienkurs von Carmax hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,31 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überrendite von 6,94 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Bereich "Spezialität Einzelhandel" beträgt -17,18 Prozent, und Carmax liegt aktuell 19,49 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 positive, 4 neutrale und 2 negative Einschätzungen für die Aktie von Carmax abgegeben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Carmax. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 64,33 USD, was einen erwarteten Rückgang von -13,92 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Carmax bei 74,74 USD, was einer Distanz von +14,23 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +2,83 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in den Diskussionen über Carmax in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass Carmax mehr Aufmerksamkeit als üblich auf sich zieht, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.