CarMax Aktie: Aus und vorbei!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Carmax ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führte. Die Analyse wurde um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien ergänzt, wobei 7 negative Signale und kein positives Signal festgestellt wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen lässt sich eine "Schlecht" Empfehlung ableiten, was zu einer insgesamt negativen Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung über die Zeit in Relation gesetzt. Der kurzfristige RSI von Carmax in den letzten 7 Tagen liegt bei 0,48 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI von 25 Tagen zeigt hingegen weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Basierend auf dem RSI erhält Carmax eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Carmax im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,41 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Bei der technischen Analyse, die die charttechnische Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet, ergibt sich für Carmax ein positives Bild. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage zeigen einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs. Dadurch erhält die Carmax-Aktie in der technischen Analyse insgesamt ein "Gut"-Rating.