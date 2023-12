CarMax Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

In den sozialen Medien zeigt sich bei Carmax eine positive Veränderung in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz. Dies spiegelt sich in einer Aufhellung des Stimmungsbildes wider, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Auch die Zunahme der Kommunikationsfrequenz führt zu einer guten Bewertung.

Die durchschnittliche Analystenbewertung für Carmax ist "Neutral", basierend auf 9 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten. Darunter fallen 3 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen. Eine Kursprognose von 64,33 USD für das Wertpapier weist auf ein Abwärtspotenzial von -16,06 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die Dividende weist Carmax eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,42 Prozentpunkten einen geringeren Ertrag bedeutet. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Ausschüttungspolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass die Carmax-Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 12,2 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf der Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 31, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung daher ein "Gut".