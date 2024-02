CarMax Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Carmax bleibt in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. In sieben Tagen dominierten positive Diskussionen, während an drei Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben tiefere Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Stimmungsbarometers für Carmax führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Carmax liegt bei 30,89, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der die Dynamik der Aktienkurse über einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet, beläuft sich auf 60,51 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Neutral" für Carmax.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Carmax insgesamt 7 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Carmax vor. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 63,43 USD ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -12,81 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. In Summe erhält Carmax daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Carmax liegt bei 0 Prozent, was 3,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Dies führt zu einer Einschätzung als unrentables Investment, für die die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung abgibt.