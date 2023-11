CarGurus Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "CMS Energy":

Cargurus: Aktuelle Analysteneinschätzungen, technische Analyse und Anlegerstimmung

Cargurus hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", mit 6 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Cargurus. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 22,5 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 2,6 Prozent, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Insgesamt erhält Cargurus in dieser Hinsicht also eine "Gut"-Bewertung.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen berücksichtigt. Der RSI der Cargurus liegt bei 22,78, was als "Gut" eingestuft wird. Für den RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, ergibt sich ein Wert von 28,79, was ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die technische Analyse also ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz rund um Cargurus in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen aufgehellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Gut" bewertet. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Cargurus daher auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Cargurus eingestellt waren. Es gab acht positive und vier negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Anlegerstimmung führt. Somit erhält Cargurus von der Redaktion auch in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigen die Analysteneinschätzungen, technische Analyse und Anlegerstimmung eine positive Tendenz für Cargurus, was Anlegern und Interessenten wichtige Einblicke in die aktuelle Lage des Unternehmens bietet.