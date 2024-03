CarGurus Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein gutes Mittel zur Identifizierung überkaufter oder unterkaufter Titel darstellt. Für die Cargurus-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 54,82 ergibt eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Cargurus.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cargurus-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,88 USD. Der aktuelle Schlusskurs von 22,22 USD weicht somit um +6,42 Prozent ab und erhält eine "Gut"-Bewertung. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt bei -3,93 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Cargurus-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Analysten bewerten die Cargurus-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 25,25 USD, was ein Aufwärtspotential von 13,64 Prozent ergibt und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz bezüglich der Cargurus-Aktie schwach ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Cargurus in diesem Punkt die Gesamteinstufung: "Schlecht".