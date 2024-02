CarGurus Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Aktie von Cargurus wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 6 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen eingestuft. Daher ergibt sich für die langfristige Einstufung eine positive Bewertung. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 22,5 USD, während der letzte Schlusskurs bei 23,89 USD lag, was auf eine erwartete Kursentwicklung von -5,82 Prozent hinweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" durch die Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Cargurus über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Cargurus zeigt einen Wert von 33,33, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Cargurus eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Cargurus daher eine negative Bewertung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten, des Sentiments und des RSI eine neutrale bis negative Einschätzung für die Aktie von Cargurus.