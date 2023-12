CarGurus Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Cargurus-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 32, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Betrachtet man den RSI der letzten 25 Handelstage, so liegt dieser bei 22,2, was darauf hindeutet, dass Cargurus überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Somit wird das Wertpapier als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Cargurus.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Cargurus ist insgesamt positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen wider. Positive Themen standen dabei im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 6 mal die Einschätzung "Gut", 3 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben wurde. Somit erhält der Titel langfristig das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Bezüglich des aktuellen Kurses von 24,49 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -8,13 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 22,5 USD. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Cargurus aktuell auf 19,48 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 24,49 USD aufweist. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +25,72 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 20,63 USD, was einer Distanz von +18,71 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cargurus somit eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.