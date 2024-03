CarGurus Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Cargurus liegt bei 30,24, was einer neutralen Bewertung entspricht. Für den RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich ein Wert von 50,11, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Cargurus eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Entwicklung, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cargurus-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 23,03 USD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung.

Die langfristige Meinung der Analysten ist insgesamt positiv, mit 3 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 25,25 USD, was eine zukünftige Performance von 9,64 Prozent erwarten lässt. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.