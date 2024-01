Captiva Verde Land Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Anleger-Stimmung für Captiva Verde Wellness wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -12,5 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Captiva Verde Wellness-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,04 CAD mit dem aktuellen Kurs (0,035 CAD) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,05 CAD liegt mit einer Abweichung von -30 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Captiva Verde Wellness in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) weist einen Wert von 100 auf, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,67, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Zusammenfassend führt dies zu einem Gesamtrating von "Schlecht".