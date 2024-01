Captii Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Aktienkurs von Captii im Vergleich zum Branchendurchschnitt zeigt eine Rendite von 4,48 Prozent, was mehr als 19 Prozent über dem Durchschnitt der "Informationstechnologie"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -14,89 Prozent aufweist, liegt Captii mit einer Rendite von 19,38 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Captii-Aktie zeigt einen Wert von 50 für den RSI7 und 37,14 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz im Internet ergibt eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität und der kaum vorhandenen Stimmungsänderung.

In der technischen Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Captii-Aktie für die letzten 200 Handelstage ein neutrales Rating, während der letzte Schlusskurs von 0,39 SGD -2,5 Prozent vom Durchschnitt abweicht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Captii-Aktie sowohl in der Branchenvergleich als auch in der technischen Analyse ein positives Rating, während der Relative Strength Index und das Sentiment zu einer neutralen Einschätzung führen.