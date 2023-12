Captii Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Diskussionen rund um Captii auf sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher kommt unsere Redaktion zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wird die Aktie von Captii als angemessen bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Captii-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,4 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,39 SGD liegt, was eine Abweichung von -2,5 Prozent ergibt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Wenn wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) betrachten, der aktuell bei 0,36 SGD liegt, ergibt sich ein anderer Trend, da der letzte Schlusskurs darüber liegt (+8,33 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für Captii. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Captii liegt bei 45,45, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,82, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Captii in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".