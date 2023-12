Capstone Therapeutics Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

In den letzten zwei Wochen gab es besonders positive Diskussionen und Interaktionen über Capstone Therapeutics in den sozialen Medien, was das Anleger-Sentiment positiv beeinflusst hat. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine herausragenden positiven oder negativen Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für Capstone Therapeutics führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Capstone Therapeutics gemischte Bewertungen. Die Diskussionsintensität war normal, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Aus technischer Sicht ist die Capstone Therapeutics derzeit -22,96 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -70,34 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für beide Zeiträume führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Capstone Therapeutics liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt jedoch zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für Capstone Therapeutics basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Kommunikation im Netz und der technischen Analyse.