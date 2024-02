Capstone Therapeutics Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Capstone Therapeutics-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Capstone Therapeutics eingestellt waren. Sowohl die Diskussion als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen darauf hin, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität aufwies und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigte. Daher erhält Capstone Therapeutics in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht" in der Gesamtbewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine Einstufung als "Schlecht", da der Kurs der Aktie um -52,77 Prozent über dem GD200 verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage entspricht dagegen einem "Neutral"-Wert.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der RSIs, der Anlegerstimmung, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse eine Gesamteinstufung für Capstone Therapeutics als "Neutral".