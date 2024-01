Capsensixx Aktie: Das ist erstaunlich

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Capsensixx war in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat Capsensixx im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,28 Prozent erzielt, was 12 Prozent unter dem Durchschnitt von 13,29 Prozent liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 7,6 Prozent, und Capsensixx liegt derzeit 6,32 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Capsensixx derzeit mit einem Wert von 50 als neutral eingestuft wird, da weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25-Wert von 32 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Capsensixx derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in den Kapitalmärkten, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt. Der Unterschied beträgt 5,71 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,71 %).

Basierend auf diesen Faktoren erhält die Aktie von Capsensixx insgesamt eine neutrale oder schlechte Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung, die Rendite im Vergleich zur Branche und die Dividendenpolitik.

