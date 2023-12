Capsensixx Aktie: Immer mit der Ruhe

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Capsensixx in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Capsensixx derzeit 2,76 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +5,06 Prozent liegt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Kapitalmärkte"-Branche hat Capsensixx in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,55 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Unterperformance von -14,54 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von Capsensixx 20,66 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Capsensixx 5,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent in der Kategorie "Kapitalmärkte". Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" und macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment.

