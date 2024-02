Capricorn Metals Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Capricorn Metals-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 4,41 AUD, während der aktuelle Kurs bei 4,36 AUD liegt, was einer Abweichung von -1,13 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (4,49 AUD) liegt nahe dem aktuellen Kurs (-2,9 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist eher neutral, obwohl in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um die Capricorn Metals-Aktie angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Capricorn Metals-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Diskussionsintensität im Netz als üblich eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.