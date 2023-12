Capricorn Metals Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Die Analyse des Finanzunternehmens hat ergeben, dass der aktuelle Kurs der Capricorn Metals bei 4,57 AUD liegt, was einer Entfernung von +3,39 Prozent vom GD200 (4,42 AUD) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt ebenfalls bei 4,57 AUD, was bedeutet, dass auch hier ein "Neutral"-Signal vorliegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung festgestellt werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Allerdings wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, wodurch die Gesamtbewertung für Capricorn Metals auf dieser Ebene als "Neutral" ausfällt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen, was zu einer heutigen Bewertung der Aktie als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis liegt bei 29,82 Punkten, was darauf hindeutet, dass Capricorn Metals derzeit überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 46,88, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Zusammenfassend erhält Capricorn Metals aufgrund dieser Analyse eine insgesamt positive Bewertung.