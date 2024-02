Capricor Therapeutics Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die technische Analyse der Capricor Therapeutics-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3,86 USD einen Abstand von -13,06 Prozent zum GD200 (4,44 USD) aufweist. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 4,3 USD, was bedeutet, dass der Abstand zum Aktienkurs -10,23 Prozent beträgt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal vorliegt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Capricor Therapeutics als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Capricor Therapeutics-Aktie liegt bei 53 und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (59,14) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Capricor Therapeutics.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es während der letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Capricor Therapeutics. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über das Unternehmen deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Capricor Therapeutics in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 "Gut"-Bewertungen und keine "Schlecht"-Bewertungen erhalten hat. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 13 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 236,79 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Capricor Therapeutics somit eine "Gut"-Bewertung.